Näiden amerikkalaislasten syntymäaika on helppo muistaa

Hauska sattumus on sekin, että moni pieni vauva tuli maailmaan 22. helmikuuta 2022 kello 02.22. Amerikkalaisittain päivämäärät on monesti tapana merkitä siten, että ensin mainitaan kuukausi, sitten päivä ja lopuksi vuosi eli 2/22/22. Niinpä tuohon päälle vielä kellon aika 2.22 on oikein vinkeä sattuma.