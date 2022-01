Kalifornialaiset kaksoset syntyivät eri vuosina: "Hullua"

Äiti yllättyi

Natividad Medical Center -sairaalan tiedotteessa äiti Fatima Madrigal kertoo, miltä tällainen sattuma syntymäaikojen kanssa hänestä tuntuu. Hän yllättyi siitä, että tyttö syntyi uuden vuoden puolella. Fatimalla ja hänen miehellään on ennestään kolme lasta.

– Minusta on hullua, että he ovat kaksoset, joilla on eri syntymäpäivät.