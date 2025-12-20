Hietaniemen hautausmaalla kerrotaan tarinaa kummituksesta, jonka on nähnyt kaksi ihmistä. Kyseessä oli pillerihattuinen nainen, jonka iho oli pergamentin kaltainen – sellainen, jollaiseksi haudasta nousseen voisi kuvitella omaavan.

Vahtimestari Hannu Aho on työskennellyt Hietaniemen hautausmaalla jo 1980-luvulta lähtien. Vuosikymmenten aikana hän on kohdannut lukemattomia ihmisiä ja kuullut monenlaisia tarinoita, mutta yksi kohtaaminen on jäänyt erityisesti hänen mieleensä.

Eräänä heinäkuisena päivänä vahtimestarin talon ovelle koputettiin. Aho ei osannut aavistaa, millaisen kertomuksen hän pian kuulisi. Oven takana oli seurue, joka kysyi lupaa katsella taloa. He olivat asuneet siellä aiemmin työskennellessään hautausmaalla.

Aho toivotti vieraat ystävällisesti tervetulleiksi. Hetken kuluttua keskustelu sai kuitenkin yllättävän käänteen.

– Rouva kysyi minulta, että oletteko te kuulleet karmeita tarinoita? Vastasin, että kyllä tässä kavereita käy aina välillä kertomassa uusimmat jutut. Nainen vastasi, ettei tarkoita sellaisia juttuja, vaan oikein todella karmeita, Aho kertaa.

Kuka oli Hietaniemen hautausmaalla kummitellut nainen, ja millaisissa olosuhteissa hän ilmestyi talon asukkaille? Vahtimestari Ahon selkäpiitä karmiva kertomus on kuultavissa yllä olevalta videolta.

Alemmalta videolta puolestaan löytyy laajempi haastattelu, jossa Aho kertoo vuosien varrelta kertyneistä, mieleenpainuvista kokemuksista.

9:22 Hannu Aho kertoo videolla työstään Hietaniemen hautausmaalla.