Jussi Tapola aloitti häikäilemättömän mediapelin – nyt Tommi Niemelä vastaa: "Lähinnä mua on naurattanut"

Pelicans kohtaa finaaleissa Tapparan, jonka päävalmentaja Jussi Tapola on jakanut julkisuuteen varsin häikäilemättömiä kommentteja. Tapola puhui aiemmin tällä viikolla siitä, miten Pelicansin ja Ilveksen sarjassa on nähty filmaamiseleitä.

– Tappara on loistava joukkue. CHL-mestari, hallitseva liigamestari ja runkosarjan kärki, jonka valmentaja on näköjään katsonut meidän sarjaamme aika paljon. En ole ihan varma, että mitä hän on siitä nähnyt, Niemelä totesi virneen kera MTV Urheilulle.

– Lähinnä mua on naurattanut se, että ovatko he niin itsevarmoja siitä, että he voittavat oman sarjansa, kun he pystyvät pelaamaan mediapeliä jo toisen vai kolmannen pelin jälkeen. Noh, se on heidän asiansa, Niemelä kommentoi.