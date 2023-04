SM-liigan sensaatiokäänteessä piili hämmentävä yksityiskohta – Petteri Sihvonen: "Sääliksi kävi Ilveksen pelaajia"

– Tuo pitää ihan paikkansa. Ilveksen viisikko oli niin hajallaan, että sinne jäi vaikka kuinka paljon tilaa. Pelicans saattoi viljellä kiekkokontrollia kaikessa rauhassa. Mitä hätäisemmin pelaa, sitä enemmän on aikaa. Pelicans hyödynsi tarjolle tulleen tilan niin Lahdessa kuin Tampereen Nokia Arenalla. Ilves yritti paineistaa niin, ettei kukaan ollut tukena ja lähellä. He viljelivät pitkiä syöttöjä ilman järjen hiventä. Ero KalPaan oli iso. KalPa luisteli kuin herhiläinen, vieläpä niin, että kaikki viisi pelaajaa olivat koko ajan lähellä. Ilveksen viisikko levittyi yli 25 metrin alueelle. Antti Pennasen taktiikka salli sen, että Tommi Niemelän Pelicans saattoi juhlia, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen totesi aiheesta, jatkaen:

– Ihan sääliksi kävi Ilveksen pelaajia. Ei kukaan pysty pelaamaan tuollaista lätkää, missä pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Jääkiekko ei ole pelkkä kiekkokontrollipeli, vaan se on isosti myös sijoittumispeli. Ilves sijoittui typerästi. Heillä on hyviä pelaajia, jotka organisoitiin heikosti, Sihvonen näkee.

– Tämä on varmasti järkytys koko yhteisölle siihen nähden, minne odotukset olivat rakentuneet. Ilvestä on vertailtu Tapparaan, mutta se on ihan turhaa, koska Ilves ei ollut lähelläkään sitä, missä Tappara menee. Nyt heidän pitäisi saada homma kasaan pronssiottelua varten. Saa nähdä, miten se onnistuu, Sihvonen sanoo.