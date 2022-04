Naapuri nappasi SM-liiga-seuran maalipyssyn – "Nopeat ja yksinkertaiset neuvottelut"

Tunnetuin torstaina julkaistuista uusista sopimuspelaajista on naapuriseura KooKoosta siirtyvä hyökkääjä Ville Meskanen . Ilves-kasvatti nakutti kuluneella kaudella runkosarjassa tehot 18+14 ja oli joukkueensa neljänneksi paras pistemies. Joukkueen sisäisessä maalipörssissä Meskanen oli toinen. Parhaalla SM-liiga-kaudellaan Ilveksessä Meskanen nakutti peräti 24 osumaa.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen kuvailee Meskasta Liigan huippupelaajaksi, joka on pelannut jo pitkään voittavaa jääkiekkoa.

– Hänessä spesiaalia on laukaus ja ylivoimamaalien tekokyky. Hänellä on edelleen valtava halu päästä vielä seuraavalle tasolle. Vaikka Ville onkin jo vakiinnuttanut paikkansa erinomaisena Liiga-pelaajana ja hän tekee paljon maaleja vuodesta toiseen, siellä on vielä hyppy otettavissa. Hänestä voi tulla vielä parempi pelaaja ja haluamme auttaa häntä siinä ja hän varmasti auttaa meitä.