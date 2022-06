Kiusoittelulle loppu – tässä on KalPan ennakkoon vihjailema vahvistus

Ruotsalaishyökkääjä Görtz, 29, siirtyy Kuopioon kaksivuotisella sopimuksella Saksan DEL-liigasta. Hän on pelannut siellä kaksi viimeisintä kautta, ensin sesongin Grizzlys Wolfsburgissa ja tuoreimman kauden Schwenninger Wild Wingsissä.

Ennen Saksan-vuosiaan Görtz pelasi Malmön paidassa kolme SHL-kautta. Görtz on tahkonnut urallaan myös kaksi sesonkia AHL:ssä; 130 runkosarjaottelua tuottivat tuolloin kyseisessä sarjassa 23+47=70 pinnaa.

"Juuri sellainen pelaaja, jota olimme hakeneet"

– Max on juuri sellainen pelaaja, jota olemme hakeneet. Max on hyvä luistelemaan, hänellä on hyvä maalivainu ja äärimmäisen hyvä laukaus. Hän tuo mukanaan särmää ja kaivattua ratkaisuvoimaa. Oikealta ampuvana pelaajana hän tuo meille myös lisävaihtoehtoja ylivoimapelaamiseen, Laine sanoo nyt tiedotteessa.