SM-liiga-seura nappasi taitavan puolustajan ja kärkikenttien hyökkääjän Kanadasta: "Erittäin kova lupaus"

Brookin ottelumäärät kahdella viime kaudella ovat jääneet vähäisiksi polvivamman takia. Puolustaja on urallaan pelannut AHL.ssä kaikkiaan 119 ottelua.

Montreal Canadiens varasi Brooking NHL:ään vuonna 2017 numerolla 56. Puolustajan NHL-debyytti on kuitenkin vielä tekemättä.

– Brook on erittäin kova lupaus: pitää muistaa, että hän on kuitenkin NHL:n kakkoskierroksen varaus. Loukkaantumiset ovat jarruttaneet hieman hänen uransa alkua ja sen takia pelimäärä on ollut vähäinen. Tosin, jos loukkaantumisia ei olisi tullut ja hän olisi päässyt normaalisti pelaamaan, ei olisi ollut hirveästi mahdollisuuksia saada tämän tasoista pelaajaa Eurooppaan.