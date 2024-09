Naapuri harrastaa äänekästä yhdyntää? Toimi näin kiusallisessa tilanteessa

– Tätä tulee vastaan. Yksi asia on arvioida sitä, mikä on sitä niin sanottua normaalia elämää. Jos nyt muissa huoneistoissa suurin piirtein lasit helisevät siellä astiakaapeissa, niin on varmaan kyse sellaisesta äänestä, joka ei ole normaalia elämää. Siinä mielessä taloyhtiönkin pitää sitten puuttua siihen, pohtii Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva Huomenta Suomen haastattelussa.