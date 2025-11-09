



Näillä alueilla myyräkuumeriski on korkea – älä käytä jätöksien siivoamisessa harjaa tai imuria Myyräkuumeen aiheuttaa Puumala-virus, joka tarttuu ihmiseen hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn kautta. Shutterstock Metsämyyrien runsaus lisää merkittävästi myyräkuumeriskiä. Eteläisessä Suomessa, Keski-Suomen pohjoisosissa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat runsastuneet keväästä 2024 lähtien, ja tällä hetkellä eletään Luonnonvarakeskus Luken mukaan kannanvaihtelun huippuvaihetta. Luke kertoo tiedotteessaan, että näillä alueilla on runsaasti sekä pelto- että metsämyyriä – jälkimmäisiä jopa ennätyksellisen paljon. Myös Lounais-Suomessa Päijänteen länsipuolella metsämyyriä esiintyy runsaasti. Metsämyyrien runsaus lisää Luken mukaan merkittävästi myyräkuumeriskiä, joka on suurin etenkin nyt loppysyksyllä. Tällöin otukset hakeutuvat ihmisasutuksiin. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.





Mitä tummempi alue, sitä enemmän myyriä. Itä- ja Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomen pohjoisosissa ja Etelä-Pohjanmaalla on tänä syksynä myyrähuippu. Lounais-Suomessa sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella myyriä on kohtalaisesti, ja Pohjois-Suomessa niukasti. Luonnonvarakeskus

Myyräkuumeen aiheuttaa Puumala-virus, joka tarttuu ihmiseen hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn kautta. THL:n sivuston mukaan myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen, ja vain metsämyyrät levittävät virusta.

Myyräkuumeen itämisaika on THL:n mukaan 2–4 viikkoa. Tavallisia oireita ovat korkea kuume ilman hengitystieoireita, päänsärky, lihassärky, pahoinvointi sekä vatsa- ja selkäkipu.

Sairastettu tauti antaa todennäköisesti elinikäisen suojan.

Sisätilojen metsämyyristä pikaisesti eroon

On hyvä huomioida, että tartuntamahdollisuus on suurin ulkorakennuksissa, kuten liitereissä ja kesämökeillä, joihin metsämyyrien on mahdollista päästä.

Luke suosittelee, että syksyllä sisätiloihin päätyneet metsämyyrät pyydettäisiin pois pikaisesti. Jätösten siivoamisessa kannattaa käyttää kosteaa liinaa ja välttää harjoja ja imuria, sillä ne nostavat pölyä ilmaan. Hengityssuojain antaa lisäsuojaa.

Lounais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja suurimmassa osassa Pohjois-Pohjanmaata myyriä tavataan maastossa tällä hetkellä kohtalaisesti.

Lapissa ja Koillismaalla pikkujyrsijöitä on sen sijaan niukasti, ja seuraava kantahuippu ajoittuu Luken mukaan aikaisintaan syksylle 2027.