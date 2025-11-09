Metsämyyrien runsaus lisää merkittävästi myyräkuumeriskiä.
Eteläisessä Suomessa, Keski-Suomen pohjoisosissa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat runsastuneet keväästä 2024 lähtien, ja tällä hetkellä eletään Luonnonvarakeskus Luken mukaan kannanvaihtelun huippuvaihetta.
Luke kertoo tiedotteessaan, että näillä alueilla on runsaasti sekä pelto- että metsämyyriä – jälkimmäisiä jopa ennätyksellisen paljon.
Myös Lounais-Suomessa Päijänteen länsipuolella metsämyyriä esiintyy runsaasti.
Metsämyyrien runsaus lisää Luken mukaan merkittävästi myyräkuumeriskiä, joka on suurin etenkin nyt loppysyksyllä. Tällöin otukset hakeutuvat ihmisasutuksiin.
