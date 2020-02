Myymälävarkaat säikäyttivät S-ryhmän – konserni hakee nyt sataa turvamyyjää: "On hyvä olla ihmisiä, jotka on koulutettu haastaviin tilanteisiin"

Turvamyyjältä löytyy vartijan ja myyjän paperit



– Näpistykset ja myymälävarkaudet ovat olleet kasvussa. Myymälässä on hyvä olla ihmisiä, jotka on koulutettu haastaviin tilanteisiin.

Turvallisuuteen liittyviä työtehtäviä on paljon

– Prisma on jo sen kokoinen, että kiinteistössä on turvallisuuteen liittyviä työtehtäviä paljon. Siksi niissä on vartijat. Mutta Prismassakin on tunnistettu, että myös turvamyyjille voisi olla tarvetta, Koskinen sanoo.