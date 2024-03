Mystinen vika aiheutti postiskandaalin, jonka sadat uhrit odottavat oikeutta ja jopa miljardikorvauksia vielä 20 vuoden jälkeen Britanniassa

Korvaukset voivat nousta jopa miljardiin puntaan Kun Britannian posti joutui myöntämään, että kirjanpito-ohjelma Horizon oli viallinen, lupasi se maksaa 555 asianomistajalle yhteensä 58 miljoonaa puntaa. Guardianin mukaan korvaukset voivat nousta kokonaisuudessaan miljardiin puntaan. Laskun kuittaavat veronmaksajat, sillä postin omistaa valtio. Tähän mennessä kuitenkin vain neljälle prosentille virheellisen tuomion saaneista on maksettu korvauksia, Guardian kertoo. Varastamisesta väärin perustein syytetty Alan Bates hylkäsi helmikuussa hänelle tarjotun korvauksen liian pienenä ja nimitti sitä loukkaavaksi. – Hänen majesteettinsa hallitus saattaa pitää korvauksia "täysinä ja reiluina", mutta tarjous on todellisuudessa mitätön ja kaikkien näiden vuosien jälkeen julma, Bates sanoi. Tuomioiden kumoamista valmistellaan Tammikuussa Fujitsu myönsi ensimmäistä kertaa, että yrityksen kuuluisi osallistua korvausten maksamiseen. Horizonin kehittäjä Fujitsu on tienannut jo neljännesvuosisadan kestäneellä sopimuksellaan Britannian valtion kanssa noin 2,4 miljardia puntaa, ja Horizon on edelleen valtion käytössä. Postista vastaavan ministerin Kevin Hollinraken mukaan hallitus haluaa saada aikaan vielä ennen kesää lain, joka kumoaisi automaattisesti kaikki skandaaliin liitetyt tuomiot. Tähän mennessä tuomioita on kumottu noin sata. – Vaikka lailla armahdettaisiin ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet rikokseen, se hinta kannattaa maksaa siitä, että syyttömien tuomiot kumotaan, Hollinrake sanoi. Posti on vastustanut sitä, että kaikki tuomiot kumottaisiin. Hallitus kuitenkin päätti BBC:n mukaan maaliskuun puolivälissä laista, joka kumoaa kaikki vuosina 1996–2018 Englannissa ja Walesissa asiasta annetut tuomiot. Kumoamassa ollaan siis suurin osa annetuista tuomioista.