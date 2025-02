Elon Musk heilutteli moottorisahaa

Maailman rikkain mies puolusti Dogen leikkaustoimia, jotka ovat aiheuttaneet kaaosta liittovaltion hallinnossa.

Yhdysvalloissa miljardööri Elon Musk ylisti paikallista aikaa torstaina omia toimiaan sekä hänen ainakin näennäisesti johtamansa niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston (Doge) toimia.

Kun Musk astui lavalle Marylandin osavaltiossa järjestetyssä konservatiivien poliittisessa kokouksessa CPAC-konferenssissa, hänen seurakseen liittyi hetkellisesti Argentiinan presidentti Javier Milei.

Argentiinalaisjohtaja ojensi lavalla Muskille moottorisahan, jota Musk alkoi heti heilutella ilmassa. Milei on itse heilutellut moottorisahaa omassa maassaan mainostaessaan omaa lähestymistään julkisiin leikkauksiin.

Milei ja Musk olivat CNN:n mukaan tavanneet aiemmin päivällä Washingtonissa. He olivat olleet yhtä mieltä talouden sääntelyn purkamisen kiireellisyydestä, koska se on vahingoittanut maiden kehitystä ja kasvua. Kaksikon näkemyksiä avattiin Milein kanslian lausunnossa.

– Yritämme saada hyviä asioita tehtyä. Mutta myös, kuten tiedätte, pitää hauskaa niitä tehdessämme, Musk sanoi sen jälkeen, kun hän oli laskenut moottorisahan alas.

Kommentti viittasi mitä todennäköisimmin Muskin ja Dogen niin sanottuihin leikkaustoimiin, jotka ovat tähän mennessä muun muassa rampauttaneet viraston, joka vastaa Yhdysvaltain avun toimittamisesta maailman köyhimpiin maihin, sekä johtanut tuhansien liittovaltion työntekijöiden irtisanomiseen.

Toisti väitteitä sosiaaliturvapetoksista

Muskia haastateltiin lavalla reilun puolen tunnin ajan.

– On eri asia elää elämää ja elää meemiä. Ja niinhän tässä pitkälti tapahtuu. Tarkoitan sitä, että Doge alkoi meeminä, ajattele. Ja nyt se on totta. Eikö se ole hullua? Mutta on se siistiä, Musk sanoi.

Muskilta kysyttiin toistuvasti hänen väitetyistä pyrkimyksistään löytää hävikkiä ja merkkejä petoksista liittovaltion budjetista. Hän vertasi toimintansa olevan kuin tikkojen heittämistä huoneeseen, joka on täynnä maalitauluja.

Hän toisti myös väitteitään sosiaaliturvapetoksista, joita hän ja hänen Doge-kumppaninsa ovat korostaneet. Musk väittää, että kymmenet miljoonat yli satavuotiaat jo edesmenneet ihmiset saavat sosiaaliturvamaksuja.

Yhdysvaltalaislehti Timen mukaan virheellisiä maksuja on maksettu ja osa niistä on mennyt jo kuolleille ihmisille. Muskin ja Valkoisen talon toistamat lukemat ovat kuitenkin liioiteltuja ja vääristävät sosiaaliturvatietoja.

Sosiaaliturvajärjestelmässä käytetään COBOL-ohjelmointikieltä, jonka myötä puutteelliset tiedot esimerkiksi syntymäpäivän osalta voivat johtaa siihen, että järjestelmä tulkitsee niitä yli 150 vuoden takaisten viitepisteiden kautta. Tästä syystä tietoja ilman ammattitaitoa tulkitseva henkilö voi saada virheellisen kuvan, että järjestelmässä olisi mittava määrä yli 150-vuotiaita ihmisiä.

Toivoi vitsaillen kotimaisia petoksia

Väitettyjen sosiaaliturvapetosten lisäksi Musk sanoi, että edeltävän presidentin Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt tahallisesti paisuttamaan maahan laittomasti tulleiden siirtolaisten määrää Yhdysvalloissa. Muskin mukaan hallinto oli tehnyt näin, koska kyseisistä siirtolaisista saataisiin kuluttajia ja äänestäjiä. Hän ei kuitenkaan tarjonnut väitteelleen todisteita.

Musk myös sanoo, että koronapandemian aikana olisi petoksien myötä viety Yhdysvalloista koronatukia ulkomaille noin 200 miljardin dollarin edestä. Hän ei tästäkään esittänyt todisteita.

– Jos täytyy olla petoksia, niiden pitäisi ainakin olla kotimaisia, hän sen sijaan heitti ja sai yleisön nauramaan.

Muskin näyttävän kokoinen kaulaketju kilisi tasaisin väliajoin kesken keskustelun, jonka aikana Muskin haastattelija muun muassa hehkutti sitä, kuinka maailman rikkain ihminen "ei välitä rahasta".

Musk oli sonnustautunut lisäksi lippalakkiin ja aurinkolaseihin, jotka hän piti silmillään myös haastattelun aikana.

Toiminnan kritisoitu rikkovan perustuslakia

Musk päätyi Dogen johtoon sen jälkeen, kun hän oli lähentynyt Trumpin kanssa tämän presidenttikampanjan aikana. Hän oli myös tukenut Trumpin kampanjointia mittavilla summilla.

Trump on antanut Muskille ja tämän Doge-ryhmälle lähes vapaat kädet toimia Yhdysvaltain valtionhallinnossa. Muskin kriitikoiden mielestä hänen toimintansa rikkoo perustuslakia.

Trumpin hallinnon on kritisoitu mylläävän virastoja ilman kongressin valvontaa ja pyrkivän näin muun muassa ohittamaan kongressille lain mukaan kuuluvan kukkaron vallan.

Kongressi ei ole hyväksynyt Muskin nimitystä nykyiseen tehtäväänsä, jonka tarkasta luonteesta on ollut jossain määrin epätietoisuutta. Uutistoimisto AP:n mukaan Muskin tarkka rooli voisi olla avainkysymys, kun Dogen pääsyä liittovaltion tietojärjestelmiin haastetaan oikeusteitse.

Tilanne muuttui entistäkin epämääräisemmäksi sen jälkeen, kun Valkoinen talo sanoi oikeusasiakirjassa, ettei Musk ole teknisesti osa Dogea, vaan presidentti Trumpin korkea-arvoinen neuvonantaja.

Asiakirjassa Trumpin hallinto sanoo, että Musk ei ole Dogen työntekijä, eikä hänellä ole todellisia valtuuksia tehdä liittovaltion tason päätöksiä itse. Asiakirjassa ei kerrottu, kuka Dogea johtaa, jos ei Musk.

Merkittävä osa Dogen henkilöstöstä on hyvin nuoria, 19–24-vuotiaita, jotka Musk on nostanut omien yhtiöidensä työntekijöiden joukosta. Tämän nuoren kaartin avulla Musk on muun muassa savustanut kokenutta henkilökuntaa ulos monista valtion virastoista.