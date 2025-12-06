Itsenäisyyspäivä ja sitä edeltävät viikot ovat kunniamerkkien sesonkiaikaa.
Keskellä Helsingin Itä-Pasilan betoniviidakkoa Silja Myllyniemi ja Paula Hermansson tekevät arvokasta ompelutyötä.
Tuo Tammenlehvän Kunniamerkkipalvelussa tehty työ näkyy muun muassa tv-ruudussa itsenäisyyspäivänä, kun sotaveteraanit ja muut kunniamerkkejä saaneet henkilöt juhlivat itsenäistä Suomea presidentti Alexander Stubbin isännöimissä Linnan juhlissa Presidentinlinnassa.
Lue myös: Nämä kaikki suomalaiset saavat kunniamerkin itsenäisyyspäivänä – katso koko lista
Kunniamerkkipalvelu tunnettiin aiemmin Sotainvalidien Kunniamerkkipalveluna. Nimi muuttui Sotainvalidien Veljesliiton toiminnan päätyttyä elokuussa 2025.
Erityisesti yksi ompelutyö on jäänyt vuodesta 1990 asti kunniamerkkejä ommelleen 83-vuotiaan Myllyniemen mieleen.
– Kenraali Väinö Valveen, hän oli ihan viimeinen jääkäri, hänen hautatyynynsä laitto, siinä oli viimeinen punavalkonauhainen Vapauden ristin suurristi, kunniamerkkiompelijaksi lehti-ilmoituksen perusteella hakenut Myllyniemi sanoo.