Mummojen neulomat myssyt matkaavat Pöytyältä Pariisiin – kansainvälisesti menestyneen Myssyfarmin tulevaisuus on vaakalaudalla

Kansainvälisillä muotimarkkinoilla maatilalta käsin

Myssyfarmin tuotteita myydään noin 200 liikkeessä 16 maassa. Listalla on tunnettuja tavarataloja ja ultramuodikkaita konseptimyymälöitä, sekä tietysti verkkokauppa. Myssyfarmi on päätynyt kolmeen kertaan muotiraamattu Voguen sivuille, ja kutsu Pariisin muotimessuille on tullut jo kuusi kertaa. Se on aika hyvin merkiltä, joka vannoo maalaisjunttiuden nimeen.