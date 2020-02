Myrskytuulet ja sateet nostavat vauhdilla vedenkorkeutta – meri hätyyttelee jo Päivin kotitaloa Helsingissä: "En ole koskaan nähnyt vettä näin korkealla"

Myrskytuulet ja runsaat sateet riepottelevat jälleen eteläistä ja keskistä Suomea. MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen kertoo, että runsaimpia sateet ovat olleet Lounais-Suomessa, jossa vettä on tullut iltapäiväneljään mennessä 20–25 millimetriä.

Sade on ollut hyvin runsasta myös Helsingissä, jossa sademäärä on runsaat 10 millimetriä. Se yhdistettynä merialueilla puhaltaviin myrskytuuliin, on saanut merenpinnan nousemaan pääkaupunkiseudulla.