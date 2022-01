Myös "Ruotsin Noora Räty" karvaalla tavalla sivuun olympialaisista: "Olen uskomattoman vihainen – olen tehnyt kaiken"

Siinä missä Suomen olympiajoukkueen ulkopuolelle jätetty Noora Räty on toiminut urallaan lukemattomissa arvokisoissa Naisleijonien luottovahtina, Sara Grahn on puolestaan tahkonnut arvokisoja urakalla Ruotsin paidassa. Grahn pelasi ensimmäiset arvokisansa jo vuonna 2007, ja hän on ollut Ruotsin joukkueessa myös kolmissa olympialaisissa 2010, 2014 ja 2018.