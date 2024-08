Venäläisestä vankilasta olympiavoittajaksi – yhdysvaltalaistähti murtui kyyneliin: "En ajatellut olevani täällä"

– Kun näkee hänet joukkueen parissa, ulkopuolelta, hän on kunnossa. Tiedän kuitenkin, että hänen sisällään tapahtuu paljon. Hän oli niin kiitollinen siitä, että sai olla täällä. Meidän kaikkien on syytä seurata hänen vointiaan, sillä sitä, mitä hän kävi läpi, on mahdotonta käsittää.

– Tämä on valtava kulta BG:lle. Me kaikki tiedämme, mitä hän on käynyt läpi. On mahtavaa nähdä hänet onnellisena.