Myös Reissumies-eväsleipiä vedetään pois listeriavaaran vuoksi

Kyseessä on Reissumies Eväsleipä Chilikana 135g -tuote, jonka viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–29.11.

Tuotetta valmistavan Fazerin alihankkijan raaka-ainetoimittaja on ilmoittanut, että he ovat omavalvonnassa löytäneet käyttämästään raaka-aineesta Listeria monocytogenes -bakteereita.

Kyseessä on Makula 305g Club Wrap -tuote, jota on ollut myynnissä Prismassa, S-marketissa, ABC-marketissa, Salessa, Alepassa, Sokoksella ja Food Market Herkussa. Takaisinveto koskee kaikkia päiväyksiä. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote sekajätteen mukana.

Raaka-ainetoimittaja on kertonut, että valmistuslinjastolta on mahdollisesti tarttunut Listeria monocytogenes -bakteeria broilerin lihaan, jota on käytetty tuotteessa.