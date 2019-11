Broileri-wrapeja vedetään myynnistä listeriavaaran vuoksi – bakteeri tarttunut mahdollisesti valmistuslinjastolta

Kyseessä on Makula 305g Club Wrap -tuote, jota on ollut myynnissä Prismassa, S-marketissa, ABC-marketissa, Salessa, Alepassa, Sokoksella ja Food Market Herkussa.

Raaka-ainetoimittaja on kertonut, että valmistuslinjastolta on mahdollisesti tarttunut Listeria monocytogenes -bakteeria broilerin lihaan, jota on käytetty tuotteessa.