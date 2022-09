Kasvispihvejä vedetään myynnistä

Huhtahyvät Oy on ilmoittanut vetävänsä myynnistä valmistuttamansa annosruoan, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Takaisinvedettävä tuote on Huhtahyvät Linssipihvi 200 g, ja sen kaikki tuotantoerät, jotka ovat tällä hetkellä markkinoilla eli vkp-merkinnöillä 4.10.2022, 11.10.2022 ja 17.10.2022 olevat erät. Tuotteen EAN-koodi on 6409056104009.