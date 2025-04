Ostitko tämän salaatin Lidlistä? Salmonellariski!

Kauppaketju Lidl tiedottaa feta-kanasalaatin takaisinvedosta.

Lidl tiedottaa vetävänsä myynnistä Chef Selectin feta-kanasalaattia.

Takaisinvedon taustalla on Ruokaviraston ilmoitus eri toimijoiden takaisinvedoista, joissa auringonkukansiemeniä tai niitä sisältäviä tuotteita on otettu pois myynnistä. Tuotteissa ainesosana käytettyjen auringonkukansiementen raaka-aine-erästä on todettu salmonellaa muualla EU:ssa.

Tuote: Chef Select feta-kanasalaatti Pakkauskoko: 300 g Viimeinen käyttöpäivä: 4.4.2025, 5.4.2025, 8.4.2025, 9.4.2025 ja 10.4.2025.

Takaisinveto koskee salaatteja, joiden viimeinen käyttöpäivä on 4.4.–10.4.2025.

Tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään.Lidl

Lue myös:

Katso myös: Tällaisia ovat salmonellan oireet

1:17 Tiedätkö, miten salmonella oireilee? Katso videolta!

Lähde: Lidl