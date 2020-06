Myös Korkeasaari avaa ovensa tänään, osa eläimistäkin on kaivannut vierailijoita virikkeeksi – näin eläintarhassa on varauduttu vierailijoiden koronaturvallisuuteen

Yksi tänään ovensa avaavista paikoista on Korkeasaaren eläintarha.

Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström kertoo, että eläimet ovat olleet uteliaampia sen suhteen, mitä tarhassa tapahtuu, kun siellä on ollut vähemmän ihmisiä.

– Kyllä ne varmaan osittain odottavat ihmisiä. Kyllähän me vierailijat ollaan vähän virikettä niille. Se on sellaista vaihtelua ja tapahtumaa päivään. Osa on uteliaampia, mutta osa varmasti suhtautuu hyvin välinpitämättömästi siihen, että tullaanko vai mennäänkö, Hellström sanoo.