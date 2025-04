Kontiolahden pikkuruista karhunpentua yritetään ottaa kiinni – sijoituspaikka löytynyt

Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa ilman emoa liikkuvaa karhunpentua yritetään ottaa kiinni, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Kontiolahden Kulhon alueella on alkuviikosta alkaen liikkunut karhunpentu ilman emoa. Alue kuuluu Joensuun kaupunkiin.

Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa pennun emosta.

Karhunpentu on poliisin mukaan tänä talvena syntynyt ja siten vielä erittäin pienikokoinen, noin 4–6-kiloinen.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että karhunpentu ei se pysty selviämään luonnossa itsenäisesti ilman emoaan.

Eläintarhoja kartoitettu

Itä-Suomen poliisi kartoitti alkuviikon aikana suomalaisten eläintarhojen mahdollisuudet ottaa karhunpentu vastaan.

Millään eläintarhalla ei poliisin mukaan kuitenkaan ollut tähän mahdollisuutta.

Tänään perjantaina selvisi, että Kuusamon suurpetokeskus kuitenkin pystyy ottaman karhun vastaan.

Poliisi selvitti Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen kautta myös Kuusamon suurpetokeskuksen luvat.

Niiden puolesta ei ole esteitä toimittaa eläintä Kuusamon suurpetokeskukseen.

Edellytyksenä on saada pentu kiinni ja eläinlääkärin on todettava pennun olevan siinä kunnossa, että sen kuljettaminen on mahdollista.

Poliisi toivoo yleisöhavaintoja

Eläimen kiinniotossa poliisia avustaa Pohjois-Karjalan riistakeskus ja Joensuun riistanhoitoyhdistys.

Tuorein havainto eläimestä on eiliseltä torstailta, jolloin se oli nähty alkuillasta Kulhon risteyksestä Ilomantsin suuntaan.

Poliisi pyytää edelleen eläimestä havaintoja. Niitä voi ilmoittaa hätäkeskukseen puhelimitse numeroon 112.

Lue myös: Bussinkuljettaja Rasmus keskeytti matkan nähdessään tumman hahmon pellon laidalla