Uusi riita kytee jälleen brittihovin uumenissa: "Vaikeuksia pysytellä ystävällisissä väleissä"

Brittihovin kuninkaallisen perheenjäsenten välisiä riitoja on spekuloitu varsin ahkerasti viimeisten parin vuoden aikana, ja erityisesti prinssiveljesten Williamin ja Harryn viilentynyt suhde on ollut kansan suuren mielenkiinnon kohteena jo pitkään. Lähteet kertovat, että hovin keskuudessa on syttynyt uusi riita ja sen osapuolina olisivat prinssi William ja hänen puolisonsa herttuatar Catherine, joiden välit kertoman mukaan ovat tällä hetkellä varsin nihkeät prinsessasiskoksiin Eugenieen sekä Beatriceen.