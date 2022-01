Mykistävän ennustuksen tehnyt Marcus Grönholm kutsui Sebastien Loebia hannuhanheksi – näin sensaatiovoiton ottanut legenda vastasi

– Mä taisin sanoa tuossa ennen (lähetystä)...mä vähän manasin, että kyllä Ogierilla menee rengas, sillä Loeb on sellainen hannuhanhi. Ja näin taas kävi. Se (ykköspaikka) putosi hänelle syliin, Grönholm heitti C Moren studiossa ennen päätöserikoiskoetta.

– En ollut niin onnekas viime kerroilla. Tämä vuosi näyttää kuitenkin käynnistyneen suotuisalla tavalla. Siitä tässä on kyse, se on osa tätä kilpailua. Meidän tulee ajaa kovaa, ajaa teiden reunojen yli ja ottaa riskejä. Sitä se on. Me ajoimme puhtaan kisan ilman virheitä, etuautoryhmäni teki loistotyötä. Kaikki meni täydellisesti kannaltani, Loeb vastasi.