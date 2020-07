Tuleeko Suomeen maskipakko? "Maskeista on ollut puhetta THL:n kanssa tällä viikolla"

STM on käynyt keskustelua THL:n kanssa maskiasiasta, mutta aloite asian esilletuomiseen ei STM:n kansliapäällikön Kirsi Varhilan tullut ministeriöstä.

– Maskeista on ollut puhetta THL:n kanssa tällä viikolla ja viime viikon lopulla, mutta aloite on tullut vahvasti THL:n puolelta, Varhila kertoo MTV Uutisille.

– Keskustelua on ollut toistaiseksi aika vähän, ja se johtuu osittain siitäkin, että suuri osa asiantuntijoistamme on kesälomalla. Toki täällä on päivystävä ryhmä paikalla, mutta heidän aikansa kuluu muissa hommissa.