Telia Finland kommentoi muutosneuvotteluja: "Tulee kivulias matka"

– Kun puhutaan tämän kokoluokan vähennyksistä, on ihan selvää että se vaikeaa ja tulee kivulias matka. Mutta se on meillä tiukassa fokuksessa ja meillä on hyvä suunnitelma, jota käydään nyt henkilöstön edustajien kanssa läpi, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen .

– Me olemme toimineet aikaisemmin aika keskitetyssä mallissa eli meillä on todella paljon esimerkiksi tuote, it- ja analytiikkatekemistä keskitetty konsernitasoisiin toimintoihin. Nyt niitä palautetaan maaorganisaatioihin, joissa me pystymme organisoitumaan lähemmäksi asiakkaiden tarpeita, Partanen toteaa.