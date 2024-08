HUSin toimitusjohtaja mahdollisesta irtisanomispommista: "Hätätapaukset ja vakavat sairaudet hoidetaan varmasti"

Neuvottelut voivat johtaa enintään 990 henkilötyövuoden vähennykseen. Neuvottelujen piirissä on noin 28 000 työntekijää.

Toimitusjohtaja: Kiireelliseen hoitoon pääsee varmasti

– Totta kai me katsomme neuvotellen henkilöstön kanssa vaihtoehtoja, että mahdollisimman paljon pystyttäisiin tekemään niin sanotusti pehmeillä keinoilla, Bergendahl muotoilee MTV Uutisille.

– Me teemme HUSin johdossa kaikkemme, että palveluihin, palveluverkkoon ja henkilöstöön kohdistuvilta toimenpiteiltä vältyttäisiin.

– Meidän tärkein tavoitteemme on se, että kaikesta huolimatta HUSiin pitää päästä ja pääsee aina kiireelliseen hoitoon, jos on oikeasti hätä, ja toisaalta aina vakavat sairaudet hoidetaan varmasti. Ja tulemme tekemään parhaamme sen suhteen, että ei kohdenneta mahdollisia säästäjä välittömään potilashoitoon.

– Tämän ei toivottavasti pitäisi näkyä kovin paljon potilaille, mutta totta kai on ihan selvä, että sairaalat tai laitteet eivät hoida potilaista, vaan ihmiset hoitavat. Ja totta kai on selvää, että huoli ja epävarmuus saattavat näkyä [potilaillekin], ja siitä me olemme tietenkin tosi harmissamme ja huolissamme.