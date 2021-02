Muuntuneet virusmuodot herättävät huolta: Suomessa todettu 450 virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa

Epidemiatilannetta luonnehtivat suuret ja nopeasti muuttuvat alueelliset erot. Etenkin Uudellamaalla epidemiatilanne on kääntynyt STM:n mukaan aiempaa huonompaan suuntaan. Viikoilla 5–6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli 186 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se koko maassa oli 91 tapausta. Lisäksi koronavirustapausten jäljitys on pääkaupunkiseudulla paikoin ruuhkautunut.

Myös Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on ollut yli 100 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana, STM kertoo.

Muuntuneet virusmuodot herättävät huolta

Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 450 koronavirusnäytteessä. Näistä 427 on Britanniassa havaittua virusmuunnosta ja 22 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi yksi matkailuun liittyvä havainto.