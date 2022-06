Muualla Euroopassa kärvistellään hirmuhelteiden keskellä – Suomessa jäädään tänään paikoin jopa alle 10 asteeseen

Torstaina varsinkin maan keskiosissa ja pohjoisessa sateenvarjolle on käyttöä. Alueille on ennustettu jatkuvaa sadetta.

– Sen alla värjötellään edelleen 10–15-asteen lukemissa. Poikkeuksena on länsi, missä osin aurinkoisemmat säät jatkuvat.

Suomen ja muun Euroopan välillä sen sijaan on meteorologin mukaan hurja kontrasti.

– Huomionarvoista on, että tämä on jo kuluneen vuoden kolmas merkittävä helleaalto, jonka aikana on ylittynyt 40 astetta. Ensimmäiset ylitykset tapahtuivat jo toukokuun puolella ja nyt jo kolmatta kertaa viedään.