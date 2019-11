Yleisö pääsee sukeltamaan Turussa sinfoniaorkesterin joukkoon ensimmäistä kertaa: "On tämä täysin poikkeuksellinen tilanne"

Ainutlaatuinen kokemus myös soittajille



Jos Turun filharmonisen orkesterin järjestämä Open Orchestra –konsertti on yleisölle erikoinen kokemus, niin sitä se on myös kaikella tapaa muusikoillekin.

Yleisö haltioissaan



Open Orchestra on saanut poikkeuksellisen konserttielämyksen kokeneilta laajalti kiitosta. Sinfoniaorkesterin saumattoman yhteistyön näkeminen aivan lähietäisyydeltä on ollut mieltä avartava kokemus.

– Tämä elämys on ollut tähän mennessä kokonaisvaltainen. Tämä muistuttaa siitä, että kuinka voimakas musiikki on. Sanonkin yhdessä spiikissäni, että musiikki on näkymätöntä. Se on ääniaaltoja ja taajuuksia. Silti sillä on fyysisesti aivan vavisuttava vaikutus meihin suurimmillaan, tunnelmoi Paleface.