Museot erikoisen ongelman edessä: Muovia sisältävät tärkeät esineet hajoamassa roskakasoiksi

Ongelmana on, että tietynlaiset muovilaadut alkavat murentua ajan mittaan mm. valon ja hapen vaikutuksesta. Muovin restauroinnista ei ole kuitenkaan riittävästi tietämystä. Aiheesta kirjoittaa Science-lehti . Lehti kirjoittaa, että muovin tapauksessa museot käyvät kisaa aikaa vastaan.

Muovisten museoesineiden määrä on valtava: Varhaisista radioista veistoksiin, keinosydämiin ja aina David Bowien esiintymisasuihin. Muovia on uudemmissa esineissä kaikkialla.

Tehokkaiden suojamekanismien kehittäminen tärkeää

Käytännön sääntö epävakaiden muovilaatujen säilyttämiseen on, että tuote on pidettävä kylmässä, pimeässä ja kuivassa sekä joissakin tapauksessa hapettomassa tilassa. Tutkijat ovat lisäksi kehittämässä muoviesineille ”aurinkorasvaksi” kutsuttuja suojakemikaaleja, joiden tarkoitus on ehkäistä valon murentavaa vaikutusta.