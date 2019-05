Uudesta ihmeaineesta ihmiskunnan megaongelmaksi – muovin tie parkesiinista merien muoviongelmaan

Parkesiini esiteltiin Lontoossa vuonna 1862

Toinen jo 1800-luvulla keksitty muovilaatu on selluloosa-asetaatti. Vuonna 1897 kehitettiin kaseiinista valmistettu galaliitti. Saksan Hampuriin perustettiin ensimmäinen galaliittitehdas vuonna 1904.

Raionin tuotanto alkoi vuonna 1905

Raion on ensimmäinen muovikuitu, jonka tuotannon aloitti 1905 ranskalainen yritys Courtauld. Raion on teknisesti selluloosa-asetaattia. Siitä voidaan valmistaa myös läpinäkyvää kalvoa, sellofaania. Selluloosa-asetaatista tuli kehittyvän valokuvaustekniikan filmimateriaali, vaikka se on hyvin herkästi syttyvää. Raionia valmistetaan yhä.