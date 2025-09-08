Muotilegenda Giorgio Armani siunattiin haudan lepoon – hautajaiset pidettiin pohjoisitalialaisessa kylässä

Maailmankuulun muotilegendan Giorgio Armanin perhe ja läheiset ystävät jättivät hänelle jäähyväiset maanantaina yksityisissä hautajaisissa.
Hautajaiset järjestettiin Pohjois-Italiassa Rivaltan kylässä, johon Armanin vanhemmat on haudattu. Hautajaisseremonia pidettiin 1300-luvulla rakennetussa San Martinon kirkossa.
Rivaltan kylä sijaitsee lähellä Piacenzan kaupunkia, jossa Armani syntyi.
Armani tunnettiin erityisesti miesten mallistostaan ja minimalistisesta tyylistään.AFP / Lehtikuva
Armani kuoli torstaina 91 vuoden iässä. Viikonloppuna tuhannet surijat kokoontuivat muistamaan Armania, jonka suljettu puuarkku oli asetettu esille huoneeseen Armanin miljardien eurojen arvoisen yrityksen pääkonttorissa Milanossa.
Armani avasi muotitalonsa Milanossa vuonna 1975. Hänet tunnettiin erityisesti miesten mallistostaan ja minimalistisesta tyylistään.