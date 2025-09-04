Muotilegenda Giorgio Armani on kuollut

Uutistoimisto Reuters kertoo Giorgio Armanin menehtyneen.
Muotisuunnittelijalegenda Giorgio Armani on menehtynyt 91-vuotiaana. Asiasta tiedottaa hänen nimeään kantava muotibrändi tiedotteella.
– Loputtomalla surulla, Armani Group ilmoittaa luojansa, perustajansa ja väsymättömän ajovoimansa Giorgio Armanin kuolemasta.
Yhtiön mukaan Armani kuoli läheistensä ympäröimänä.
Armani avasi muotitalonsa Milanossa vuonna 1975. Se on yhä yksi muotimaailman tunnetuimmista.
Tiedotteen mukaan Armani oli ollut huonovointinen jo tovin. Muotisuunnittelija joutui keskeyttämään ryhmänsä näytökset Milanon miesten muotiviikoilla kesäkuussa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Armanin uralla, kun hän jäi pois omasta muotinäytöksestään.
Armani muistetaan hyvin voimakkaasti yksityiskohtiin huomiota kiinnittävänä suunnittelijana sekä liiketoimintansa jokaista osa-aluetta valvovana liikemiehenä.
Muotibrändi kertoo, että Armanin hautajaisia edeltää tulevana viikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina Milanossa hautajaiskappelissa järjestettävä tilaisuus, jonka jälkeen Armani lasketaan haudan lepoon yksityisesti. Päivämäärää hautajaisille ei ole vahvistettu.