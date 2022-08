Näyttelijä Anne Heche järkyttävässä kolarissa – edelleen koomassa

Hänen edustajansa kertoi, että Heche on edelleen koomassa, eikä ole herännyt onnettomuuden jälkeen.

– Tällä hetkellä Anne on äärimmäisen kriittisessä tilassa. Hänellä on merkittävä keuhkovaurio ja palovammoja, jotka vaativat kirurgista toimenpidettä. Hän on koomassa eikä ole tullut tajuihinsa onnettomuuden jälkeen, edustaja kertoi.