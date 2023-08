Pieni talo Preerialla -tähti Hersha Parady on kuollut 78-vuotiaana

Pieni talo Preerialla -sarjasta tuttu näyttelijä Hersha Parady on kuollut 78-vuotiaana. Paradyn poika Jonathan Peverall vahvistaa äitinsä kuoleman The Hollywood Reporterille .

– Hersha, joka on aina ollut aktiivinen ja ulospäinsuuntautunut nainen, kamppailee vaikean sairauden - aivokasvaimen, joka tunnetaan nimellä meningiooma - kanssa. Tämä sairaus on vienyt häneltä hänen voimansa, muistinsa ja valitettavasti hänen eloisan persoonallisuutensa. Hän on joutunut suurelta osin sänkypotilaaksi, ja on todella vaikeaa nähdä äitini, joka oli aikaisemmin täynnä elämää ja energiaa, kamppailevan päivittäisten perustoimintojen kanssa, Jonathanin äidilleen perustamalla rahankeräyssivustolla kerrotaan.