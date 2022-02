Munuaiset, perna ja virtsarakko poistettiin, silti syöpä palasi: Elämäkerta kertoo Jyrki Kasvin poikkeuksellisesta taistelusta – "Alitajunnasta kumpusi rautakautinen, verinen kostoretki"

Kasvia rauhoiteltiin, että kasvain on todennäköisesti hyvälaatuinen ja, että virtsarakon syöpä on yleensä yli seitsemänkymppisten tupakoivien miesten tauti. Kasvi oli tuolloin 39-vuotias eikä ollut ikinä polttanut.

Tupakointi on rakkosyövän suurin riskitekijä, selviää Kaikki syövästä.fi -sivustolta . Rakkosyöpä on neljänneksi yleisin syöpä suomalaisilla miehillä.

BCG-huuhtelua, akupunktiota ja regressioterapiaa

Kasvin syöpää alettiin hoitaa alkuun BCG-huuhtelulla. BCG-huuhtelussa virtsarakkoon laitetaan heikennettyjä naudan tuberkuloosibakteereja. Hoitomuoto on peruja 1970-luvulta, ja sitä käytetään yleisesti höyläysleikkauksen jälkeen, jottei kasvain uusiutuisi.

’’Nyt kun rikos on vanhentunut, voin tunnustaa tuoneeni ja tuottaneeni sitä Suomeen omaan käyttööni ilman lupia. Mutta ei sekään estänyt syöpääni uusimasta’’, Kasvi tunnustaa.

Munuainen ja virtsarakko pois, avanne tilalle

Dialyysi on keinomunuaishoitoa, jossa verestä poistetaan koneellisesti kuona-aineita sekä ylimääräistä nestettä. Samalla veren happamuutta korjataan.

Dialyysin myötä Kasvi alkoi kärsiä levottomista jaloista. Siihen löytyi varsin tehokas lääke, jota käytetään erityisesti Parkinsonin taudin hoidoissa. Kyseisellä lääkkeellä on kuitenkin ikävä haittavaikutus: uneliaisuus tai äkillinen nukahtaminen.

’’Kun heräsin leikkauksen jälkeen sairaalassa, koin harhoja. Kipulääkkeet olivat niin voimakkaita, että huoneen seinillä juoksi ranskalaista nykysarjakuvaa, jossa alienit hyökkäsivät Pariisiin. (…) Huoneessani ramppasi myös vieraita, joiden tiesin olevan hallusinaatioita. Naureskelin vaimolleni, että, et tiedäkään, kuinka paljon tässä huoneessa on porukkaa, jota sinä et näe. Erikoisin hallusinaatio liittyi itse avanteeseen. Tunsin haisevani todella pahalle, siis paskalle. Tämä oli hoitajien mukaan varsin yleinen oire, etenkin suolistoavannepotilailla.’’