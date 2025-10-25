Juuri nyt Avaa

Moni on kuullut puhuttavan, että miehet voivat siittää lapsia niin kauan, kunnes menehtyvät, mutta naisten munasolut sen sijaan vanhenevat ja niiden hedelmöittyminen hankaloituu nopeasti naisen saavutettua noin 35 vuoden iän.

Munasolut näyttävät olevan paljon vastustuskykyisempiä ikään liittyville muutoksille kuin aiemmin on uskottu. Sen sijaan siittiösolujen laatu heikkenee selvästi ikääntymisen myötä.

Munasoluilla suojamekanismi ikääntymistä vastaan

Mitokondriot, solujen sisällä olevat pienet energiantuottajat, kantavat omaa DNA:taan ja siirtyvät vain äideiltä lapsilleen.

Vaikka useimmat mitokondriomutaatiot ovat vaarattomia, ne voivat aiheuttaa terveysongelmia, jotka vaikuttavat paljon energiaa kuluttaviin elimiin, kuten lihaksiin ja hermoihin.

Uudessa Penn Staten yliopiston tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että siinä, missä esimerkiksi veri- ja sylkisoluihin kertyy ikääntymisen myötä eräänlaisia geneettisiä vaurioita eli mitokondrioiden DNA-mutaatioita, näin ei käynyt munasoluille.