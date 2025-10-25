Munasolut näyttävät olevan paljon vastustuskykyisempiä ikään liittyville muutoksille kuin aiemmin on uskottu. Sen sijaan siittiösolujen laatu heikkenee selvästi ikääntymisen myötä.
Moni on kuullut puhuttavan, että miehet voivat siittää lapsia niin kauan, kunnes menehtyvät, mutta naisten munasolut sen sijaan vanhenevat ja niiden hedelmöittyminen hankaloituu nopeasti naisen saavutettua noin 35 vuoden iän.
Tuore Science Advances -lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin osoittaa, että munasolut ovatkin vastustuskykyisempiä ikään liittyville mutaatioille kuin aiemmin on luultu. Miehillä sen sijaan ikääntyminen johtaa selvään siittiösolujen laadun heikkenemiseen.
Pitkään on ajateltu, että munasoluihin syntyvät DNA-mutaatiot ovat merkittävä syy naisten hedelmällisyyden laskuun.
Mitokondriot, solujen sisällä olevat pienet energiantuottajat, kantavat omaa DNA:taan ja siirtyvät vain äideiltä lapsilleen.
Vaikka useimmat mitokondriomutaatiot ovat vaarattomia, ne voivat aiheuttaa terveysongelmia, jotka vaikuttavat paljon energiaa kuluttaviin elimiin, kuten lihaksiin ja hermoihin.
Uudessa Penn Staten yliopiston tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että siinä, missä esimerkiksi veri- ja sylkisoluihin kertyy ikääntymisen myötä eräänlaisia geneettisiä vaurioita eli mitokondrioiden DNA-mutaatioita, näin ei käynyt munasoluille.
Tutkimuksessa oli mukana 22 iältään 20–42-vuotiasta naista, joilta kerättiin tutkittavaksi kaikkiaan 80 munasolua. Munasolujen mitokondrioiden mutaatiot pysyivät vakaina kaikissa ikäryhmissä eli geneettiset vauriot eivät lisääntyneet iän myötä.
Sen sijaan veri- ja sylkisoluihin kertyi 17–24 kertaa enemmän mutaatioita ikääntymisen myötä.
– Uskon, että kehitimme mekanismin, joka jotenkin vähentää mutaatiotaakkaamme, jotta voimme lisääntyä myöhemmin elämässä, kommentoi tutkimustulosta tutkimuksen johtaja Kateryna Makova The Business Standard -lehdelle.
Tulokset kyseenalaistavat pitkään vallinneen oletuksen, että vanhemmat naiset siirtävät enemmän mitokondriomutaatioita jälkeläisilleen.