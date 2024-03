Mun maailma -sarjan 22-vuotias Aron käy läpi testosteronihoitoja – joutuu hankkimaan reseptinsä ulkomailta

Arman Alizadin ohjaama uusi realitysarja Mun maailma vie viiden 18–25-vuotiaan nuoren maailmaan, joiden elämä on eräänlaisessa käännekohdassa. Arman nostaa pöydälle kysymyksiä 2020-luvun nuorten maailmasta ja antaa nuorten vastata niihin itse.

Yksi sarjan seurattavista on helsinkiläinen transnuori Aron Luokkala , 22, joka käy läpi testosteronihoitoja.

Aron kertoo jaksossa olleensa noin kaksi kuukautta testosteronihoidoissa, eli ottaneensa testosteronia. Hän saa testosteroninsa kansainvälisen klinikan kautta. Aronin mukaan transihmisille tarkoitettua hormonihoitoa on todella vaikeaa saada yksityiseltä Suomesta. Suomessa transhoito on keskitetty Helsingin ja Tampereen transpoliklinikoille, jotka ovat todella ruuhkautuneita .

– Menin tuolla reseptillä apteekkiin, joka täyttää kaikki byrokraattiset pykälät ja on täysin laillinen Suomessa. Apteekkari alkoi kuitenkin väittämään, että heillä on oikeus olla antamatta lääkettä tuollaisella reseptillä vain sen takia, että se on heidän mielipiteensä. Apteekkari kyseenalaisti, miksen ole Suomessa julkisella puolella hoidossa, vaikka kyllä olen. Enhän minä hankkisi mitään tällaisia reseptejä kalliilta, ulkomaiselta klinikalta, jos saisin Suomesta lääkettä, jota tarvitsen, Aron kertoo jaksossa tuohtuneena.