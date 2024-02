Arman Alizadin ohjaama sarja vie katsojan viiden käännekohdassa olevan nuoren maailmaan

Arman Alizad on viimeisen 15 vuoden ajan tuonut maailman monimuotoisuutta, erilaisia kulttuureja, uskontoja ja yhteisöjä lähemmäksi katsojia. Nyt on suomalaisten nuorten vuoro.

Aron on 23-vuotias transmies Helsingistä. Aron opiskelee käsikirjoittajaksi ja tekee näyttelijän sekä esiintyjän roolissa töitä. Aron on lapsesta saakka tiennyt olevansa mies naisen vartalossa ja käy läpi transitiota. Aronin transitioituminen koki suuren käänteen, kun Aron teki vuoden 2022 joulukuussa rintojenpoistoleikkauksen.



Mauro on 24-vuotias jalkapalloilija ja muotisuunnittelija. Mauro on kotoisin Angolasta, josta hän on muuttanut nuorena Tampereelle ja sieltä Helsinkiin. Mauro on erittäin perhekeskeinen ja tulee suuresta perheestä. Sarjassa Mauro pyrkii läpimurtoon muotimaailmassa työskentelemällä ja ompelemalla kotona lukuisia tunteja – yöt ja päivät – treenaten virallisen päivätyönsä ohella intohimoisesti jalkapalloa. Mauro on tuttu kasvo myös Muodin huipulle -ohjelmasta.