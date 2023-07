Työmatkalta kotiin palaaminen voi olla Arman Alizadille iso shokki – tämä herätti, kun juontaja tuli pakolaisleiriltä kotiin

– Se on täysin näköalaton paikka. Siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaiken. Jos ajatellaan, että toivo on ehkä vaikein asia maailmassa tappaa. Viimeiseen pisaraan asti on aina toivoa. Olimme sellaisessa paikassa, jossa sitä ei juurikaan ole. Tulin sieltä Suomeen, avasin läppärin kannen ja luin luetuimpia uutisia. Joku oli ostanut Dumle Mix -pussin, jossa olisi pitänyt olla montaa makua ja siellä olikin vain yksi lakritsimakeinen. Ja tämä oli luetuin uutinen, Alizad kertoi huvittuneena.