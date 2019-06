Muistatko viime kevään 82-vuotiaan ylioppilaan Matti Dahlbackan? Tiedonjanoinen mies ei ole vieläkään hiljentänyt tahtia: "Opiskelen hepreaa"

60 vuotta nuoremmat luokkakaverit

Tiedonjano ei sammunut

– Heprea on hyvä kieli, mutta on sitä vaikea näin pystymetsästä ruveta lukemaan.

Arvokkaat vinkit tämän kevään ylioppilaille

– Pistäkää tavoite korkealle. Sellainen sanonta on, että jos sinulla ei ole tavoitetta, niin tulet myös saavuttamaan sen eli et mitään. On siis tärkeää olla joku päämäärä. Tänä päivänä kaikenlainen opiskelu on tärkeää.