MTV paikalla Golden Globes -gaalassa: Alma Pöysti säkenöi suomalaisen muotisuunnittelijan puvussa ja lähettää terveisiä Suomeen maailmantähtien keskeltä

On erittäin harvinaista että tuntemattomampi pienen maan näyttelijä nousee kilpailemaan parhaan pääosan esittäjän roolista maailmankuulujen Emma Stonen ja Margot Robbien seurassa. Vaikka tällä kertaa ei palkintoja tullut, niin sekä Pöysti että Kaurismäen Kuolleet -lehdet elokuvan tekijöiden voi jo katsoa voittaneen päässeensä ehdolle.

– Kiitos, kiitos, kiitos kaikista ihanista viesteistä, kannustuksista, ja fiilistelystä mitä on tullut Suomesta.

– No Suomessa on 25 astetta pakkasta, että kyllä tää sen voittaa mennen tullen, vitsailee Kuolleet lehden toinen päänäyttelijä Jussi Vatanen MTV Uutisille.

– En vielä, kuulin siitä viime yönä ja minua nolottaa, etten ole vielä nähnyt sitä! Mutta aion mennä katsomaan sen, kuten myös Anatomy of a Fallin, Pukumiehet TV-sarjan amerikkalaisnäyttelijä Patrick J. Adams kertoo MTV Uutisille.

– On hienoa saada pukeutua suomalaisen huippusuunnittelijan luomaan uniikkiasuun Golden Globes -gaalassa. Koen myös Pahkalan vision vastuullisesta muotisuunnittelusta tärkeäksi osaksi kokonaisuutta, Pöysti sanoo.

Viime vuosina uudistunut Golden Globes ehdokkuus on niin merkittävä, että se on lisännyt ulkomaista kysyntää Pöystin ympärillä ja ehdokkuuden voi katsoa usein ennakoivan myös mahdollista Oscar-gaala ehdokkuutta. Kuolleet lehdet on siellä lyhyt-listalla. Oscar-gaalan ehdokkaat julkistetaan myöhemmin tässä kuussa.