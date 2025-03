Trump kiristää Ukrainaa tiedustelutiedoilla – MTV:n kirjeenvaihtaja: Demokraattien riveissä kytee kapina

USA:n päätös keskeyttää tiedustelutietojen jakaminen Ukrainan kanssa on MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan mukaan Trumpin uusi keino kiristää Ukrainaa. Trumpin viimeöistä puhetta on pidetty kansaa jakavana.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vahvisti tänään keskiviikkona Financial Timesin tiedot, joiden mukaan Yhdysvallat on keskeyttänyt tiedustelutietojen jakamisen Ukrainan kanssa. Lisäksi Ratcliffe vahvisti aiemmat mediatiedot siitä, että Yhdysvallat on keskeyttänyt kaiken sotilaallisen tuen Ukrainalle.

Financial Timesin mukaan Yhdysvallat on kieltänyt myös liittolaisiaan jakamasta USA:n tiedustelutietoja Ukrainan kanssa.

Ratcliffe sanoi uskovansa, että tauko sotilaallisen tuen ja tiedustelutiedon jakamisessa olisi väliaikaista ja että Yhdysvallat aikoo jälleen työskennellä "rinta rinnan Ukrainan kanssa".

Uusi kiristyskeino

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvelee, että Trump haluaa toimella kiristää lisää myönnytyksiä Ukrainalta.

– Näyttää siltä, että Zelenskyin eiliset myönnytykset, joissa hän puhui Trumpin vahvan johtajuuden alla tehdyistä rauhasta, ei riitä Trumpille, Karppinen sanoi Seitsemän uutisissa.

– Yhdysvallat tahtoo Ukrainalta sen kuuluisan Valkoisen talon riidan jälkeen enemmän ja nopeammin, ja tiedustelutiedon katkaisemisella Trump laittaa Volodymyr Zelenskyin ja ukrainalaiset selkä seinää vasten.

Yhdysvaltain tiedustelutieto on ollut Ukrainalle kriittisen tärkeää.

Talousnäkökulma puuttui

Karppinen kertoo, että Trumpin puheesta puuttui talousnäkökulma, mikä monen mielestä oli heikkous.

– Yksi iso asia, jolla Trump kampanjoi ja voitti vaalit, oli että hän lupasi laskea hintoja ja rauhoittaa inflaatiota. Sen jälkeen Trump ei ole tästä kovin paljon puhunut. Ainoastaan tuontitulleista, joiden ekonomistit taas pelkäävät nostavan hintoja entisestään.

– Moni amerikkalainen haluasi kuulla Trumpilta enemmän siitä, miten hän saisi sen ruokakassin hintalapun alas.

Yhdysvaltalaissenaattori Jeff Merkley piti Ukrainan lippua ylhäällä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui kongressin yhteisistunnossa.AFP / Lehtikuva

Demokraatteja harmittaa omienkin toiminta

Trumpin viimeöistä puhetta on pidetty Yhdysvalloissa hyvin kansaa jakavana.

– Mielenkiintoista on tänään ollut se, että demokraattipuolueen kannattajat ovat arvostelleet myös omiaan heidän käytöksestään. Salistahan piti yksi edustaja jopa poistaa, kun hän protestoi niin äänekkäästi eikä suostunut keskeyttämään huuteluaan.

– Osa demokraattiäänestäjistä alkaa olla turhautuneita siihen, että kun Trump laittaa tuulemaan, oppositiopuolue ei onnistu tekemään kuin tällaisia protestiyrityksiä, joista osa katsoo, että ne olivat aika lapsellisia.

Lue myös: