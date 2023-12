Ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuneet itärajalle

Turvapaikkaa on hakenut Niiralan rajanylityspaikalla viisi ihmistä, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitos on käynnistänyt toimet, jotka liittyvät hakemusten vastaanottoon.

MTV Uutisten tietojen mukaan myös Vaalimaalla yhteensä noin kaksikymmentä henkilöä on saapunut Venäjän raja-asemalle henkilöautoilla.

MTV:n haastattelemien Suomeen matkaavien venäläisten havaintojen mukaan, Venäjän tulli on pysäyttänyt kymmenkunta autoa, joissa on oletettavasti turvapaikanhakijoita. Autoissa on havaintojen mukaan ollut pyöriä mukana.