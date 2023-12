Itäraja aukeaa lakkopäivänä, tällaisia ruuhkia odotetaan: "Matkustamispainetta on" – rajan ylittäjille kehotus varovaisuuteen

Sekä Vaalimaalla että Niiralassa on suomalaisten rajavartijoiden lisäksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin asiantuntijoita.

– Vaikea lähteä arvioimaan, mutta voisi kuvitella, että matkustamispainetta on rajojen oltua kiinni jonkun aikaa. Voisi siis arvioida, että matkustajia olisi huomenna. Kun kuitenkin vain kaksi rajanylityspaikkaa avataan, paine kohdistuu näille kahdelle paikalle, sanoi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen keskiviikkona.

– Veikkaus on, että ihmisillä puolin ja toisin on tarvetta raja ylittää, joten varmasti siellä rajanylitysliikennettä on, kertoi puolestaan Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentaja Samuli Murtonen.