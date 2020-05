Liikenneministeri Timo Harakka tyrmää vihreiden Maria Ohisalon miljardiavauksen joukkoliikenteelle – "Enintään sata miljoonaa on realismia"

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen menetysten korvauksiksi on Harakan mukaan suuruudeltaan enintään sata miljoonaa euroa. Hän huomauttaa, että sellaisenaankin kyseessä on moninkertainen lisäys vuosittaiseen joukkoliikennetukeen.

– Realismia on se, että korvaus on enintään sitä luokkaa. Siksi on aika turhanaikaista lähteä puhumaan miljardista, kun jokainen euro hyviin ja välttämättömiin liikennehankkeisiin on tiukassa.