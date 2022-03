Keskustan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen vaihtaa Nato-kantaansa – "Tämä asia on nyt muuttunut, peruuttamattomasti"

Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on Köntän mukaan muuttunut radikaalisti.

– Työtaustani ulkoministeriössä diplomaattiuralla ja nyt kansanedustajana ja puolustusvaliokunnan jäsenenä on mahdollistanut pääsyn sellaiseen informaatioon, mikä on vaikuttanut näkemykseni kehittymiseen. Vuonna 2019 vastasin, että ”en koe jäsenyyttä ajankohtaiseksi”. Tämä asia on nyt muuttunut, peruuttamattomasti, Könttä kirjoittaa.